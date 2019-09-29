В Ардатове в результате пожара пострадал мужчина

В Ардатове произошел пожар, в результате которого пострадал человек.

Происшествие произошло днём 28 сентября на территории микрорайона №1. В одной из квартир жилого дома №29а загорелся матрац. По предварительной информации, пламя вспыхнуло по причине того, что владелец жилья курил в постели. Площадь распространения огня составила 2 квадратных метра.

Благодаря своевременной помощи соседей жизнь хозяина квартиры была спасена. По предварительным данным, мужчина получил ожоги.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru