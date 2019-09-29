В Ардатовском районе работодателей оштрафовали за низкие зарплаты

В Ардатовском районе работодатели понесли ответственность за маленькие зарплаты.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в магазине ООО «Восход-НВМ», расположенном на территории Ардатова, в период с апреля прошлого года по июль текущего года продавцу выдавалась ежемесячная зарплата в размере, который меньше размера МРОТ.

Аналогичные нарушения были выявлены в деятельности автосервиса в посёлке Тургенево. К примеру, продавцу-консультанту ежемесячная оплата труда в размере не ниже МРОТ была установлена спустя полгода после вступления в силу новых размеров выплат. Но с июля нынешнего года владелицей автосервиса осуществлялся расчет заработной платы на основе размера должностного оклада работника, составляющего 9,8 тыс. рублей, а не 11,2 тыс. рублей.

Директор ООО «Восход-НВМ» был привлечен к административной в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей, владелица автосервиса была оштрафована на 5 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru