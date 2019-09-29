В Больших Березниках загорелась баня

В Больших Березниках произошло возгорание бани.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 28 сентября. Баня загорелась возле жилого дома №3, расположенного по адресу – улица Пуркаева. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 20 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru