Сотрудники ГИБДД посетили одну из школ Кочкуровского района

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД РФ «Лямбирский» посетили школу в селе Семилей Кочкуровского района.

Сотрудники ГИБДД провели с учащимися МБОУ «Семилейская СОШ» инструктаж по правилам безопасности при поездках в школьном автобусе в образовательные организации.

С детьми была проведена практическая отработка навыков безопасного поведения при перевозке в школьном автобусе.

Инспектор дорожного надзора Диана Кадеркаева особое внимание обратила на необходимость быть предельно внимательными при переходе проезжей части.

В завершении инструктажа была проведена разъяснительная беседа с водителями школы о неукоснительном соблюдении ПДД.

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Источник: 13.мвд.рф