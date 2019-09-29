По требованию прокуратуры Краснослободского района были заблокированы сайты с запрещенной информацией

В Мордовии по требованию прокуратуры были заблокированы сайты с запрещенной информацией.

Сотрудниками прокуратуры Краснослободского района были обнаружены несколько сайтов, на которых размещалась информация о возможности оформления за деньги временной (фиктивной) регистрации для граждан России и иностранных граждан.

Прокуратура Краснослободского района обратилась в Ленинский районный суд Саранска с тремя заявлениями о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории России.

Требования прокуратуры были удовлетворены судом в полном объеме. Сайты с запрещенной информацией были заблокированы.

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Источник: prokrm.ru