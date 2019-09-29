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В Лямбирском районе горел дачный домик

В Лямбирском районе горел дачный домик

В Лямбирском районе произошло возгорание дачного домика.

Указанное происшествие произошло вечером 28 сентября на территории деревни Кадышово. На одной из улиц упомянутого населенного пункта загорелся дачный домик. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 6 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания дачного домика в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Ардатове в результате пожара пострадал мужчина.

 


Источник: 13.mchs.gov.ru