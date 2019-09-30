В Саранске пройдут международные соревнования по велоспорту

В Саранске будут проведены международные соревнования по велоспорту ВМХ.

Международный союз велосипедистов недавно утвердил даты проведения данных соревнований. На сайте указанной организации была опубликована информация, согласно которой в Саранске традиционные заезды Saransk Indoor будут организованы 11 и 12 января, а также 7 и 8 марта следующего года.

Кроме того, в России будут проведены международные соревнования по маунтинбайку. Они пройдут в апреле следующего года в Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии.

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Источник: kommersant.ru