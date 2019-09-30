В Мордовии началось строительство храма святых Петра и Февронии

В Мордовии будет построен храм святых Петра и Февронии.

28 сентября епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин совершил чин закладки новостроящегося храма в честь благоверных князей Петра и Февронии в селе Старые Найманы Большеберезниковского района.

Закладную грамоту также закладывал глава Большеберезниковского района Иван Игонов.

По завершении богослужения епископ Ардатовский и Атяшевский поздравил всех с историческим событием.

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Источник: ardatep.ru