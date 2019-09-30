В Саранске проверят автомойки и гаражные кооперативы

В Саранске будут проведены проверки автомобильных моек и гаражных кооперативов.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев во время оперативного совещания, которое прошло 30 сентября, заявил о необходимости создать комиссию, в состав которой войдут представители районных администраций, профильных управлений и муниципального предприятия «Саранскгорводоканал». Данная комиссия должна в течение месяца проверить все автомойки города на предмет сброса стоков. Управлению строительства, по словам градоначальника, следует ужесточить выдачу разрешений на строительство моек и очень тесно взаимодействовать с «Саранскгорводоканалом».

Кроме того, в ближайшее время гаражные кооперативы Саранска будут проверены на предмет наличия договоров на вывоз мусора. Пётр Тултаев не исключил вероятность того, что владельцы гаражей засоряют территорию из-за того, что нет специального места, куда можно выбросить отходы.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что мэр Рузаевки ушел в отставку.