В Саранске подошел к концу сезон фонтанов

В Саранске завершился сезон фонтанов.

В нынешнем году консервация фонтанов в Саранске началась 23 сентября. Обычно данная процедура начинается немного позже.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев в ходе оперативного совещания, прошедшего 30 сентября, отметил, что традиционно сезон фонтанов завершается 1 октября, но в текущем году по причине погодных условий консервация началась раньше. Также градоначальник подчеркнул, что в будущем фонтаны не следует включать в пасмурную и дождливую погоду.

По информации «Известий Мордовии».

Читайте также о том, что в Саранске проверят автомойки и гаражные кооперативы.