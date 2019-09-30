В центре Саранска 1 октября ограничат движение транспортных средств

В центральной части Саранска 1 октября будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 13:30 до 16:30 1 октября движение и стоянка транспортных средств будут запрещены по следующим адресам: по ул. Советской – от ул. Демократической до ул. Большевистской, по ул. Красноармейской – от ул. Саранской до ул. Кавказской, по ул. Большевистской – от ул. Советской до ул. Кавказской.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение общегородского строевого смотра и развода патрульно-постовых нарядов полиции перед заступлением на службу по охране общественного порядка.

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Источник: adm-saransk.ru