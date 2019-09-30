Мэр Саранска призвал горожан навестить престарелых родителей

1 октября в Саранске начнется месячник пожилых людей.

Начальник управления культуры Татьяна Салищева в ходе оперативного совещания, прошедшего в городской администрации 30 сентября, сообщила, что запланированы различные мероприятия в учреждениях культуры Саранска и на дому.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев призвал горожан навестить престарелых родителей и звонить им почаще, поскольку они нуждаются в общении и внимании.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru