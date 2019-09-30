В Саранске горели надворные постройки

В Саранске произошло возгорание надворных построек.
Ранним утром 29 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Учительской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят надворные постройки. Площадь распространения пламени составляла 175 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания надворных построек в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru