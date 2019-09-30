В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей.

67 сотрудников рядового и начальствующего состава, прибывших на обучение из районов Мордовии и Пензенской области, освоили программу профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему.

В течение трех недель сотрудники приобретали теоретические знания, развивали практические навыки и умения, необходимые для самостоятельного исполнения служебных обязанностей, изучали законодательную и нормативную базу, регламентирующую их деятельность, а также формировали навыки применения огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы.

В преддверии выпуска были пройдены итоговые испытания.

На плацу учебного центра было проведено торжественное построение, в ходе которого слушателям были вручены документы, подтверждающие прохождение обучения.

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Источник: 13.fsin.su