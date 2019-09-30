В Атяшевском районе ремонтируются несколько дорог

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Атяшевском районе ведутся работы по ремонту нескольких автомобильных дорог.

Длина самого протяженного участка составляет 1,3 км. Стоимость работ на данном участке рана 15,5 млн рублей.

Стоит отметить, что рассматриваемые работы включают в себя не только ремонт дорог, но и обустройство обочин, а также установку дорожных знаков и разметок.

По информации «Известий Мордовии».

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