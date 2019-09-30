Мордовская государственная филармония открыла новый концертный сезон

Мордовская государственная филармония открыла 76-й концертный сезон.

Новый концертный сезон начался с концерта под названием «Классика жанра», который прошел 26 сентября.

В рамках указанного концерта выступили государственный камерный оркестр РМ под руководством Евгении Щербаковой, дипломант международного конкурса пианистка Анастасия Акимова и солистка филармонии Елена Алышева.

Огромный успех имели выступления фольклорного ансамбля «КЕЛУ» им. Г.И.Сураева-Королева, ансамбля народного танца «Лейне», народной артистки России и Мордовии Александры Куликовой, народных артисток РМ Нины Марковой и Нины Спиркиной, ансамбля «Арсема», ансамбля казачьей песни и пляски «Разгуляй» им. С. Балабана, а также групп «Девчата» и «Земляки».

Не жалели аплодисментов зрители дуэту Олесе и Владимиру Фоминых, выступлению Оксаны Глебовой и Вячеслава Зобкова. Кроме того, публику порадовало выступление заслуженных артисток РМ Евгении и Инны Учватовых, а также Светланы Лапицкой.

Зрителей покорили молодые солисты филармонии Александр Сергеев и Андрей Бочканов, Карина Сергеева и Анастасия Барабанова.

Украшением концерта стало выступление театра танца «АРТ-ВИЖН».

Финальной частью концерта стало сердечное поздравление директора филармонии Сергея Кузьмина.

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Источник: mktrm.ru