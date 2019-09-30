В Саранске прошли соревнования по спасательному многоборью на воде

В плавательном бассейне гимназии №23 Саранска и на водоёме стадиона «Старт» прошли традиционные соревнования среди учащихся общеобразовательных учреждений города по спасательному многоборью на воде.

Программа соревнований включала в себя плавание на дистанции 50 метров с буксировкой спасательных кругов, греблю на лодках на дистанции 150 метров с поворотом вокруг буев на середине дистанции, а также подачу на дальность и точность спасательного конца Александрова.

Победителями соревнований по плаванию в личном зачете в младшей возрастной группе стали Ермолаев Илья (СОШ №3) и Петрунина Анастасия (СОШ № 33). В старшей группе победу одержали Цыплаков Ярослав (гимназия № 26) и Вертягина Ирина (СОШ № 39).

Победителями соревнований в личном зачете по гребле на лодках в младшей возрастной группе стали Байгельдин Даниил (СОШ № 3) и Кротова Ирина (СОШ № 8), в старшей группе лучший результат продемонстрировали Сибряев Иван и Каплий Наталья (СОШ № 8).

В личном зачете по подаче спасательного конца Александрова в младшей возрастной группе лучшими были Ахметов Карим и Кротова Ирина, в старшей группе победу завоевали Умнов Михаил и Каплий Наталья (все являются представителями СОШ №8).

В общекомандном зачете по трем видам программы среди команд младшей группы победителями и призерами стали команды СОШ №№ 3, 8 и лицея № 7, среди команд старшей группы – команды СОШ №№ 8, 35 и гимназии № 12.

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Источник: mordovia-sport.ru