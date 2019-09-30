В Ковылкино пройдет турнир по боксу памяти В. Д. Михайлова.

Дворец спорта Ковылкино станет местом проведения указанных соревнований. Данный турнир посвящен памяти основателя бокса в Мордовии, мастера спорта СССР В. Д. Михайлова.

4 октября, в 11:00 начнутся предварительные бои. В период с 15:00 до 15:45 пройдет церемония открытия соревнований. В 16:00 продолжатся предварительные бои.

5 октября, в 10:00 начнутся финальные бои, по окончании которых пройдет церемония награждения победителей.

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Источник: mordovia-sport.ru