В Зубово-Полянском районе горела заброшенная постройка

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание бесхозного строения.

Вечером 29 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Потьма. На улице Школьной загорелась бесхозная постройка. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить строение на площади 8 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате указанного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бесхозной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru