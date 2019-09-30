В Ардатове в результате пожара погибла пенсионерка

В Ардатове произошел пожар, в результате которого погибла пенсионерка.

Происшествие произошло днём 28 сентября. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №29а, расположенного на территории микрорайона №1. К моменту приезда пожарных имело место задымление в квартире, а также тление матраца на входе в жилое помещение.

Возле тлеющего матраца пожарные обнаружили труп владелицы квартиры 1951 года рождения. Известно, что женщина была инвалидом третьей группы.

По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность во время курения.

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Источник: 13.mchs.gov.ru