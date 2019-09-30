В Саранске подвели итоги начала отопительного сезона

В администрации Саранска в ходе оперативного совещания, прошедшего 30 сентября, подвели итоги начала отопительного сезона.

Первый заместитель главы городской администрации Игорь Бутяйкин доложил, что к настоящему моменту не удалось подключить один дом. В рабочем порядке ведется ликвидация завоздушенных стояков. Имеются заявки от населения по отклонениям теплоносителя по параметрам. По указанным заявкам ведется работа.

Начальник управления образования Оксана Шуляпова подтвердила, что все детские сады и школы обеспечены теплоснабжением.

В Ленинском районе из 706 многоквартирных домов тепло в настоящее время есть во всех домах, кроме МКД №42 по улице Московской. Причиной тому стал дефект подводящей теплотрассы.

В Пролетарском районе на утро 30 сентября во все 470 многоквартирных домов тепло запущено.

Из 734 многоквартирных домов с центральным отоплением в Октябрьском районе тепло запущено также во все дома.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что в домах с центральным отоплением имеется очень много воздушных пробок. Градоначальник призвал на встречах с представителями ПАО «Т Плюс», которые проходят ежедневно, называть адреса конкретных проблемных домов. Также Пётр Тултаев заявил, что следует обратить внимание на разрытия.

Кроме того, градоначальник распорядился не начинать подачу тепла в здание городской администрации, пока во всех домах теплоснабжение не нормализуется.

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Источник: adm-saransk.ru