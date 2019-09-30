Футбольная команда «Мордовия» со счетом 1:2 проиграла ФК «Енисей»

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 1:2 уступила победу ФК «Енисей» из Красноярска.

Указанный матч прошел 29 сентября в Красноярске.

На 13-й минуте матча первый мяч в ворота команды из Мордовии отправил Артем Делькин. На 24-й минуте игры Денис Поярков, успешно реализовав пенальти, сравнял счет. В конце второго тайма гол, который принес победу «Енисею», забил Роман Бугаев.

Команды сражались на равных, но игрокам «Мордовии» удача в этот раз не улыбнулась.

По информации пресс-службы ФК «Мордовия».

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Источник: fc-mordovia.ru