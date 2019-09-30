В Саранске полицейские изъяли гашиш у 21-летнего парня

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли гашиш у 21-летнего местного жителя.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Строительная, сотрудниками правоохранительных органов был задержан 21-летний молодой человек, в ходе личного досмотра которого был обнаружен и конфискован гашиш массой около 50 г. Парень пояснил, что приобрел наркотики для собственного потребления.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф