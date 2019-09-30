Алкоголик из Торбеевского района держит в страхе свою семью

В Торбеевском районе местный житель, который из-за алкоголизма время от времени становится невменяемым, держит в страхе свою семью.

Житель села Мордовские Юнки злоупотребляет спиртным. Порой чрезмерное потребление алкоголя провоцирует приступы белой горячки. В моменты указанных приступов мужчина полагает, что его дом атакуют инопланетяне, черти и прочие существа, которых не видят адекватные люди.

Жертвами так называемой обороны от нечисти становятся супруга, дочь и внуки алкоголика. Желая защитить дом от ирреальных нападений, мужчина хватает в руки топоры, ножи и вилы.

Для полицейских дом на улице Пионерской, где проживает буйный сельчанин, стал обязательным пунктом посещения. Стражи порядка проводят профилактические беседы с мужчиной, но данные меры не приносят никакого результата.

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Источник: info-rm.com