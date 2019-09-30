Житель Торбеевского района во время ссоры едва не убил жену

В Торбеевском районе местный житель во время ссоры едва не убил свою супругу.

Недавно житель села Дракино поссорился со своей супругой. Выяснение отношений оказалось весьма эмоциональным. В определенный момент ссоры сельчанин стал доказывать свою правоту, пуская в ход кулаки. Затем уровень напряжения существенно увеличился, вследствие чего мужчина стал метать кухонный нож в супругу, высказывая при этом угрозы убийством в её адрес.

Завершилась ссора после приезда сотрудников полиции. Стражи порядка усмирили скандалиста.

Также читайте о том, что алкоголик из Торбеевского района держит в страхе свою семью.

Источник: info-rm.com