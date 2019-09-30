В Кочкуровском районе новая дорога связала три села

В Кочкуровском районе в течение пяти ближайших лет будет отремонтировано около 50% местных автодорог.

В нормативное состояние будет приведено 82,9 км районных автодорог. Будут отремонтированы дороги, обеспечивающие связь крупных населенных пунктов с райцентром и с сетью автодорог федерального, а также регионального значения, по которым организованы маршруты межмуниципальных и муниципальных пассажирских перевозок.

В нынешнем году было проложено дорожное полотно, которое пролегает по населенным пунктам Семилей, Тягловка и Новые Турдаки. На ремонт данной дороги было выделено около 90 млн рублей. В ближайшем будущем будет отремонтировано дорожное полотно между населенными пунктами Кочкурово и Новосельцево.

По информации «Известий Мордовии».

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