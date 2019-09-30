В Саранске объявили оперативное предупреждение на 1 октября

В Саранске было объявлено оперативное предупреждение на 1 октября.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 1 октября в Саранске днём местами ожидаются порывы южного ветра, скорость которых будет достигать 17 метров в секунду.

Горожанам рекомендовано убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи. Автомобилистам следует парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru