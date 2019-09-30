В Кадошкино в ДТП погиб 56-летний велосипедист

В Кадошкино произошло ДТП, которое унесло жизнь 56-летнего велосипедиста.

Происшествие произошло вечером 28 сентября на улице Заводской. 19-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», совершил наезд на 56-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Известно, что у 19-летнего автомобилиста нет водительского удостоверения. В отношении молодого человека были составлены административные материалы.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm