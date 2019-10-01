Ограничение движения в Саранске, запланированное на 1 октября, перенесли на 3 октября

Ограничение движения транспортных средств в центре Саранска, запланированное на 1 октября, было перенесено на 3 октября.

Стоянка и движение транспортных средств будут запрещены в период с 13:30 до 16:30 3 октября по следующим адресам: по ул. Советской – от ул. Демократической до ул. Большевистской, по ул. Красноармейской – от ул. Саранской до ул. Кавказской, по ул. Большевистской – на участке от ул. Советской до ул. Кавказской.

Данные ограничения будут введены из-за проведения общегородского строевого смотра и развода патрульно-постовых нарядов полиции перед заступлением на службу по охране общественного порядка.

Решение о переносе указанных мероприятий было принято по причине неблагоприятных погодных условий.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru