В Саранске горел автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.

В ночь на 1 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории посёлка Николаевка. Возле дома №25, расположенного по адресу – улица Кооперативная, загорелся автомобиль.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru