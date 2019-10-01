В Саранске горел автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.
В ночь на 1 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории посёлка Николаевка. Возле дома №25, расположенного по адресу – улица Кооперативная, загорелся автомобиль.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru