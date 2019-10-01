В Мордовии стартовали масштабные командно-штабные учения

В Ардатовском и Ковылкинском районах 30 сентября стартовали масштабные командно-штабные учения.

В учениях принимают участие органы местного самоуправления, аварийно-спасательные службы, комиссии по ЧС и эвакуационные комиссии, муниципальные предприятия и учреждения.

В первый день учений была проведена проверка организационных и планирующих документов. Кроме того, состоялся смотр сил и средств, привлекаемых к учениям.

Завершатся учения 2 октября.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru