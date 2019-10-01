В Ковылкинском районе горела заброшенная постройка

В Ковылкинском районе пожарные ликвидировали возгорание заброшенной постройки.

Утром 30 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Троицк. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелась заброшенная постройка. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 40 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru