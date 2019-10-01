25-летний житель Рузаевки подозревается в ложном доносе

В Рузаевке было возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в заведомо ложном доносе.

Недавно 25-летний житель Рузаевки распивал алкогольные напитки в компании своего друга. Пребывая в состоянии опьянения, парни решили покататься по городу. 25-летний молодой человек сел за руль своего автомобиля марки ВАЗ. В определенный момент поездки парни заметили вдалеке сотрудников ДПС. 25-летний гражданин попросил своего друга пересесть на водительское кресло, а сам покинул салон транспортного средства и ушел домой. Приятель владельца машины был остановлен стражами порядка, в отношении него был составлен протокол. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку.

25-летний житель Рузаевки спустя некоторое время решил сообщить в полицию об угоне машины.

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Источник: 13.мвд.рф