Жителя Теньгушевского района осудили за убийство знакомого

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Теньгушевского района, обвиняемого в убийстве своего знакомого.

Днём 9 мая нынешнего года 47-летний злоумышленник пришел домой к своим знакомым, проживающим в деревне Коломасово Теньгушевского района. Между осужденным и хозяевами жилья вспыхнула ссора. Конфликт произошел из-за того, что преступник отказывался покидать дом. В определенный момент злоумышленник ударил одного из своих оппонентов 32-летнего возраста охотничьим ножом в живот. От полученного ранения пострадавший скончался.

Решением суда в отношении убийцы была избрана мера наказания в виде 12 лет лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru