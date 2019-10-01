В Мордовии полицейские провели второй этап операции «Розыск»

В сентябре в Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели второй этап оперативно-профилактического мероприятия под названием «Розыск».

В результате проведения указанной операции стражами порядка было задержано более 30 лиц, обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступлений и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, а также уклонявшихся от уголовного наказания.

Кроме того, было установлено местонахождение семи без вести пропавших граждан. Также была установлена личность одного неопознанного трупа.

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Источник: 13.мвд.рф