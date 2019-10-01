В Мордовии для осужденных были проведены мероприятия, посвященные профилактике ВИЧ-инфекции

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии был проведен ряд мероприятий, посвященных профилактике ВИЧ-инфекции.

В ходе указанных мероприятий до осужденных была доведена информация об источниках заражениях, о признаках заболевания и показаниях для обследования на ВИЧ.

Кроме того, между отрядами осужденных был проведен конкурс рисунков под названием «СТОП СПИД», победители которого определялись с учетом зрительских симпатий.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su