В Мордовии осужденных проведали родственники

В исправительную колонию №22 УФСИН РФ Мордовии приехали 26 родственников осужденных.

Сотрудники колонии провели с гостями инструктаж по порядку поведения на режимной территории и недопущению проноса запрещенных предметов.

В клубе-столовой исправительного учреждения для гостей были организованы небольшой концерт и чаепитие, в ходе которого осужденные и их близкие смогли пообщаться в неформальной обстановке, а также задать представителям администрации колонии интересующие их вопросы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su