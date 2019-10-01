В Мордовии 64-летнего гражданина осудили за уклонение от уплаты налогов

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 64-летнего гражданина, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов.

В период с 1 июля 2015 года по 28 марта 2016 года 64-летний гражданин, будучи генеральным директором АО Трест «Мордовпромстрой», путем включения в налоговые декларации данного общества по НДС и по налогу на прибыль организаций заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов в бюджет на сумму 46,37 млн рублей.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении 64-летнего мужчины была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы.

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Источник: prokrm.ru