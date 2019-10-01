Саранский водоканал заплатит за массовую гибель рыбы

В Мордовии суд вынес решение о взыскании ущерба от гибели рыбы в реке Саранке.

В ходе проведения проверки было установлено, что МП «Саранскгорводоканал» оказывает негативное воздействие на окружающую среду из-за игнорирования санитарных и экологических требований при обращении с отходами производства и потребления, что повлекло загрязнение реки Саранки, массовую гибель рыбы, ущерб водным биоресурсам и среде их обитания.

6 июня нынешнего года по причине аварийного сброса загрязняющих веществ в результате обрушения канализационного коллектора в районе улицы Фурманова неочищенные канализационные стоки попали в дренаж.

В результате сброса загрязняющих веществ в воду реки Саранка через дренажный коллектор, предназначенный для сброса ливневых вод, в реке повысилась концентрация загрязняющих веществ.

Загрязнение воды повлекло за собой гибель рыбы (окуня и карася). Ущерб составил более 113 тыс. рублей.

Ленинский районный суд Саранска постановил взыскать с МП «Саранскгорводоканал» в доход бюджета городского сумму ущерба, причиненного рыбному хозяйству.

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Источник: prokrm.ru