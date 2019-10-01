25-летний житель Саранска, намеревавшийся купить наркотики, отправится в тюрьму

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на приобретение наркотиков.

На одном из сайтов 25-летний житель Саранска оформил заказ на покупку наркотиков. Запрещенные вещества продавец должен был отправить под видом посылки со спортивным питанием, которую должна была доставить транспортная компания «Служба доставки экспресс–курьер». Доставка наркотиков была перехвачена сотрудниками полиции. Житель Саранска был задержан при получении указанной посылки с помещенным в неё стражами порядка муляжом наркотиков в виде брикета прессованного вещества.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении 25-летнего молодого человека была избрана мера наказания в виде 4 лет лишения свободы.

Сторона защиты, намереваясь изменить указанный приговор, обратилась в Верховный суд Мордовии. Судебная комиссия по уголовным делам признала постановление Октябрьского районного суда Саранска законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru