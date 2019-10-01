Прокуратура Чамзинского района выявила нарушения в деятельности МУП «Водоканал +»

В Чамзинском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения в деятельности МУП «Водоканал +».

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в хозяйственном ведении указанного предприятия находятся такие объекты водоснабжения и водоотведения, как здания насосных станций, очистные сооружения и т.д. Порядок обеспечения защищенности данных объектов не определен, пропускной режим не организован, территория надлежащим образом не огорожена, по причине чего имеется свободный доступ посторонних лиц на их территории.

Кроме того, был выявлен факт отсутствия лицензии на пользование недрами с целью добычи подземных вод для питьевого водоснабжения на нескольких водозаборах.

Также были выявлены нарушения санитарного законодательства. На одном из водозаборов, принадлежащих МУП «Водоканал+», территории скважин не были благоустроены, ограждения первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения отсутствовали, дорожки к сооружениям не имели твердого покрытия. Павильоны нескольких скважин не были оборудованы кранами для отбора и проб воды, а также не закрывались на ключ.

Предприятие осуществляло сброс сточных вод в реку Нуя, но источники сброса сточных вод в водный объект в государственных реестрах объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не числились, за решением о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод предприятие в соответствующие органы не обращалось.

В адрес директора МУП «Водоканал+» было внесено представление, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Руководитель предприятия был оштрафован на 45 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru