В Саранске в ДТП с участием самосвала и маршрутного такси пострадала 61-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП с участием самосвала и маршрутного такси, в результате которого пострадала 61-летняя женщина.

Указанное происшествие произошло 30 сентября на территории Октябрьского района города. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем самосвала марки КамАЗ, во время движения по улице Косарева не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с маршрутным такси.

Пострадала 61-летняя пассажирка маршрутного такси. Женщина доставлялась в одну из больниц города, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф