В Саранске ООО «Управление строительства» оштрафовали за нарушение правил благоустройства

В Саранске ООО «Управление строительства» было привлечено к административной ответственности.

Указанным обществом не были приняты должные меры по восстановлению благоустройства после производства земляных работ на объекте «Кабельные линии до группы жилых домов и торгово-развлекательного центра в г. Саранск…», а именно устранению провалов твердого покрытия тротуаров по ул. Гожувская, 41 и ул. Сущинского, 30.

На ООО «Управление строительства» были наложены штрафные санкции в размере 50 тыс. рублей.

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Источник: adm-saransk.ru