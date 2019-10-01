В Мордовии представители бизнес-сообщества подвели итоги работы за год

На площадке «Технопарк - Мордовия» 30 сентября состоялось отчетно-выборное собрание «Союза промышленников и предпринимателей РМ».

Представители бизнес-сообщества в ходе указанного собрания подвели итоги работы за год и поставили новые задачи.

Эксперты, выступавшие на рассматриваемом собрании, отметили, что рост доходов населения будет наблюдаться в том случае, если будет иметь место увеличение спроса на труд, что напрямую зависит от инвестиционной активности. В ближайшие годы Мордовии следует поддерживать достигнутый уровень инвестиций в основной капитал в объеме не менее 27%.

Ожидается, что в ближайшее время в регионе будет повышена конкурентоспособность строительной отрасли, а также продолжится тесное взаимодействие бизнеса и местной власти.

На новый срок председателем «Союза промышленников и предпринимателей РМ» вновь был избран президент ГК «Талина» Виктор Бирюков.

По информации «Известий Мордовии».

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