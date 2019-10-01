За третий квартал текущего года в Саранске выявили 107 нарушений земельного законодательства

За третий квартал текущего года на территории Саранска было зафиксировано 107 нарушений земельного законодательства.

Были составлены и переданы по подведомственности мировым судьям Саранска 50 протоколов, составленных по фактам нарушения указанного законодательства. Для принятия решения о возбуждении административного производства было направлено 4 материала.

К административной ответственности было привлечено 49 нарушителей, общая сумма наложенных на них штрафов составила 14,6 тыс. рублей.

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Источник: adm-saransk.ru