Полицейские разыскивают жителя Саранска, подозреваемого в совершении тяжкого преступления

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который подозревается в совершении тяжкого преступления.

Баранчиков Олег Викторович 1973 года рождения, являющийся уроженцем Нижегородской области и жителем Саранска, подозревается в совершении тяжкого преступления. Известно, что разыскиваемый гражданин ведет бродячий образ жизни, документов, удостоверяющих личность, при себе не имеет, а также может представляться чужим именем.

Все, кто что-либо знает о местонахождении указанного мужчины, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 38-59-08, (8 834 34) 2-13-64 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф