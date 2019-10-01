В Зубово-Полянском районе легковушка сбила пешехода

В Зубово-Полянском районе 36-летний мужчина попал под колёса легкового автомобиля.

Указанное происшествие произошло вечером 30 сентября на 434-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». 59-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21053, совершил наезд на 36-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Пострадавший получил телесные повреждения. Пешеход доставлялся в ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ».

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Источник: гибдд.рф