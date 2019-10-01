В Саранске продлили оперативное предупреждение

В Саранске было продлено оперативное предупреждение.

По информации республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 2 октября на территории Саранска ожидаются порывы юго-западного ветра, скорость которых будет достигать 17 метров в секунду.

Жителям Саранска следует быть предельно внимательными. Находясь на улице, горожанам нужно держаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Автомобилистам следует загнать машины в гаражи или же оставить транспортные средства на крытых парковках.

Ранее в Саранске было объявлено оперативно предупреждение на 1 октября.

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Источник: adm-saransk.ru