В Зубово-Полянском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина.

Указанное происшествие произошло утром 1 октября на 428-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем грузовика марки ГАЗ, уснул в определенный момент движения, вследствие чего транспортное средство протаранило три автомобиля, которые стояли у краю проезжей части.

Полученные 35-летним пассажиром грузовика телесные повреждения оказались смертельными.

В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.

По информации «Известий Мордовии».

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