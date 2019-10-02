В Большеберезниковском районе горели надворные постройки

В Большеберезниковском районе произошло возгорание надворных построек.

Ранним утром 2 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Марьяновка. Возле дома №8, расположенного по адресу – улица Горького, загорелись надворные постройки.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru